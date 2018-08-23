بومبيو لن يلتقي كيم في زيارته لبيونغ يانغ

قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس إن الوزير مايك بومبيو لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارة الأول لبيونغ يانغ.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في مؤتمر صحافي "لا نتوقع عقد اجتماع مع الزعيم كيم. هذا ليس جزءا من تلك الرحلة".

وسيصطحب بومبيو في زيارته الأسبوع المقبل المبعوث الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون الذي عينه الوزير في وقت سابق الخميس.

وكان بومبيو قال للصحافيين إن المبعوث الجديد سيوجه "السياسة الأميركية الخاصة بكوريا الشمالية ويقود جهودنا لتحقيق هدف الرئيس ترامب لنزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل ويمكن التحقق منه".

وأضاف: "سنذهب أنا وهو إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل لنحقق المزيد من التقدم الدبلوماسي نحو إنجاز هدفنا".

وستكون تلك رابع زيارة يقوم بها بومبيو لبيونغ يانغ هذا العام بهدف دفع كوريا الشمالية للتخلص من برنامجها للأسلحة النووية وستكون أيضا زيارته الثانية منذ القمة غير المسبوقة في حزيران/يونيو بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.