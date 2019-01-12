بومبيو 'متفائل' بحل يحمي الأكراد والأتراك

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت إن الولايات المتحدة "متفائلة" بإمكانية تأمين الحماية للأكراد في سوريا مع السماح للأتراك بـ "الدفاع عن بلادهم من الإرهابيين".

وقال بومبيو في تصريحات العاصمة الإماراتية أبو ظبي أدلى بها للصحافيين الذين يرافقونه في جولته بالشرق الأوسط "نحن واثقون أنه يمكننا التوصل إلى نتيجة تحقق" كلا الهدفين.

وكشف وزير الخارجية أنه تحدث هاتفيا السبت مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو حول الوضع في سوريا.

وكان القرار الأميركي بسحب القوات من سوريا أثار تساؤلات حول كيفية ملء الفراغ الأمني في أعقاب انسحاب القوات من المناطق التي تتمركز بها في شمال وشرق سوريا.

فمن ناحية، تسعى تركيا لشن حملة ضد القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى يرى الجيش السوري المدعوم من روسيا وإيران في ذلك فرصة لاستعادة مساحة ضخمة من الأراضي.

وأشار مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء إلى أن حماية الأكراد حلفاء واشنطن ستكون شرطا مسبقا للانسحاب الأميركي وهو ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوصف تعليقاته بأنها "خطأ فادح".

ومن جانبه قال بومبيو السبت إن قرار سحب القوات الأميركية من سوريا هو "تغيير تكتيكي" لا يقوض قدرة الولايات المتحدة على هزيمة تنظيم داعش ومواجهة النفوذ الإيراني.