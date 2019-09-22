بومبيو: مهمتنا تجنب الحرب مع إيران مع الحفاظ على الردع والدفاع

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريحات تلفزيونية الأحد أن مهمة الولايات المتحدة حاليا تجنب الحرب مع إيران ولكن مع الحفاظ على إجراءات "الردع والدفاع".

وقال بومبيو في مقابلات منفصلة مع شبكتي "فوكس" و"أي بي سي" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ القرارات المناسبة إذا لم تفهم القيادة الإيرانية سياسية الردع التي نتبعها حاليا.

وشدد بومبيو أن "الرئيس ترامب يريد إيجاد حل دبلوماسي مع إيران" وهو ما تهدف إليه الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين، إذ فرضت أقوى حزمة عقوبات ضد هذا النظام.

وأشار الوزير الأميركي إلى أن إرسال مزيد من القوات والجنود في المنطقة يأتي بهدف "الردع والدفاع" من ممارسات إيران في المنطقة.

وذكر أن ممارسات إيران الاستفزازية مثل إسقاط طائرة الدرون الأميركية لن تمر من دون عواقب، وأن الاقتصاد الإيراني يرزح تحت وطأة العقوبات والتي بدأت تظهر نتائجها إذ "سينكمش اقتصادهم 10-15 في المئة".

وأضاف "هناك مزيد من العواقب والتبعات على إيران والتي لا أستطيع الحديث عنها الآن".

وذهب بومبيو بقوله إلى أنه يطمح أن يرى رد فعل من "الأمم المتحدة التي ستجتمع في نيويورك من أجل اقناع إيران أن مثل هذه الممارسات لم تعد مقبولة"، حيث أصبحت إيران لاعبا أساسيا في عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط.