بومبيو: نأمل أن تفرج تركيا عن برانسون قريبا

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء عن أمله بأن تفرج تركيا قريبا عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية وأثارت قضيته أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة.

والجلسة المقبلة لمحاكمة برونسون مقررة في 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في إزمير غرب تركيا.

وقال بومبيو الأربعاء في كلمة أمام المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي "يحدوني الأمل الكبير بأن يتمكن القس برونسون وزوجته من العودة قريبا إلى الولايات المتحدة".

وأضاف بومبيو أن الرئيس ترامب وإدارته "ركزا على القضية، ويحدونا أمل كبير بأننا سنشهد نتائج جيدة قريبا".

وقد يواجه برانسون حكما بالسجن حتى 35 عاما، بتهم التجسس وأنشطة "إرهابية"، وهي اتهامات يرفضها جملة وتفصيلا.

وكانت محكمة تركية رفضت في آب/أغسطس طلبا جديدا لرفع الإقامة الجبرية التي فرضت في 25 تموز/يوليو على القس برونسون، الذي كان موقوفا منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.

وأثار اعتقاله لمدة عام ونصف ثم وضعه في الإقامة الجبرية في تركيا، أزمة دبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة.

وقد فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على تركيا بسبب هذه القضية.