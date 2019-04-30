بومبيو: ندعم بالكامل سعي الفنزويليين للحرية

ألقت الولايات المتحدة بثقلها الكامل الثلاثاء وراء خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وصرح بأن جنودا انضموا إلى حملته لإطاحة الرئيس الفاقد الشرعية نيكولاس مادورو.

وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على تويتر "اليوم أعلن الرئيس الانتقالي خوان غوايدو بدء عملية التحرير".

وأضاف "الإدارة الأميركية تدعم بالكامل الشعب الفنزويلي في سعيه للحرية والديمقراطية. لا يمكن هزيمة الديموقراطية".

وفي وقت سابق حث البيت الأبيض جيش فنزويلا على الوقوف إلى جانب "المؤسسات الشرعية".

وكتب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون مخاطبا وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز "يجب على القوات المسلحة حماية الدستور والشعب الفنزويلي".

وأضاف "يجب أن يقف إلى جانب البرلمان والمؤسسات الشرعية ضد اغتصاب الديمقراطية. الولايات المتحدة تقف مع شعب فنزويلا".

​مواجهات في محيط قاعدة عسكرية فنزويلية

واندلعت مواجهات الثلاثاء في محيط قاعدة كارلوتا الجوية في كراكاس، بعيد إعلان غوايدو أن مجموعة عسكرية تمردت فيها على الحكومة.

وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين لبوا نداء غوايدو للخروج إلى الشوارع لدعم العسكريين المتمردين على الرئيس الاشتراكي في حي ألتاميرا القريب من القاعدة الجوية.

وتعهدت حكومة مادورو بإفشال ما وصفته بالمحاولة الانقلابية.