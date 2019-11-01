بومبيو يدعو الحكومة العراقية إلى "الإصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين

أكدت الولايات المتحدة ترحيبها بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة الاحتجاجات الشعبية المستمرة أسابيع، ودعت جميع الأطراف إلى نبد العنف.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه "ينبغي لحكومة العراق أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي خرج إلى الشوارع لإسماع صوته".

وأكد بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة ستراقب الوضع في العراق عن كثب، فيما جدد دعوة بلاده لجميع الأطراف إلى نبذ العنف.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن التحقيق الذي أجرته حكومة العراق في أحداث العنف في أوائل أكتوبر، "يفتقر إلى المصداقية الكافية"، وشدد على أن الشعب العراقي يستحق عدالة حقيقية.

ودعا بومبيو الحكومة العراقية إلى تخفيف القيود الشديدة المفروضة على حرية الصحافة والتعبير، سيما بعد الإجراءات الأخيرة التي أعلنها الرئيس برهم صالح.

وأكد بومبيو أن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من الإصلاح الديمقراطي.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن ستواصل دعم المؤسسات العراقية والشعب العراقي، وأمن العراق واستقراره وسيادته.