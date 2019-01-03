بومبيو: نريد ضمان ألا يقتل الأتراك الأكراد بسوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أنّ الولايات المتّحدة تسعى لضمان "ألاّ يقتل الأتراك الأكراد" في سوريا بعد انسحاب القوات الأميركية من شمال البلد الغارق في الحرب.

وقال بومبيو لموقع "نيوزماكس" الإخباري الأميركي إن "الأهمية هي لضمان ألا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليات الدينية في سوريا. كل هذه الأمور لا تزال جزءا من المهمة الأميركية".

ورفض الوزير الأميركي كذلك الإعلان عن الجدول الزمني المقرّر لسحب الجنود الأميركيين من شمال سوريا، وذلك كي "لا يعرف خصوم" الولايات المتحدة "متى بالتحديد" سينسحب الجنود الأميركيون من الأراضي السورية.