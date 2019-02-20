بومبيو: هدى مثنى ليست أميركية

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان له أن هدى مثنى ليست مواطنة أميركية ولن تقبل في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال بومبيو إن مثنى "ليس لديها أي أساس قانوني أو جواز سفر أميركي، ولا حق لها للحصول على جواز ولا تأشيرة دخول إلى أميركا".

وجدد بومبيو دعوة الأميركيين إلى عدم السفر إلى سوريا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو قد قال للصحافيين الثلاثاء إن "وضع المواطنين الأميركيين، أو الذين يرجح أنهم أميركيون، (محتجزون) في سوريا هو أساسا قضية بالغة التعقيد ونحن ندرس هذه الحالات لفهم التفاصيل بشكل أفضل".

وأتى تصريح بالادينو في معرض رده على سؤال بشأن هدى مثنى، الشابة الأميركية المتحدرة من ولاية ألاباما والتي التحقت بتنظيم داعش في 2015 حين كان عمرها 19 عاما قبل أن تستسلم أخيرا للقوات الكردية في شمال شرق سوريا وتطالب بالعودة إلى الولايات المتحدة.