بومبيو: واشنطن ستستقبل 30 ألف لاجئ كحد أقصى في 2019

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين إن الولايات المتحدة ستستقبل 30 ألف لاجئ كحد أقصى خلال السنة المالية 2019.

وقال بومبيو إن هذا العدد يتعلّق باللاجئين الذين تختارهم وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية في مخيّمات اللاجئين حول العالم، مشيراً إلى أنّ الحكومة الأميركية تعتزم كذلك "درس أكثر من 280 ألف طلب لجوء" تقليدي في العام 2019 "ستضاف إلى أكثر من 800 ألف طالب لجوء موجودين حالياً في الولايات المتحدة".

وتابع بومبيو أن "سياسة اللاجئين المحسنة للإدارة الأميركية من شأنها أن تخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وتوسع قدرتنا على مساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم".

وقال "كنا وما زلنا الدولة الأكثر سخاء في العالم".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنها ستستقبل خلال عام 2018 نحو 45 ألف لاجئ.