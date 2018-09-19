الخارجية الأميركية ترحب بنتائج قمة الكوريتين

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية "على الفور" بهدف استكمال نزع سلاح بيونغ يانغ النووي بحلول كانون الثاني/ يناير 2021.

ورحب بومبيو في بيان بما توصل إليه الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمتهما في بيونغ يانغ التي انتهت الأربعاء وتجديد تأكيدهما الالتزام بالبيان المشترك لقمة سنغافورة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وذكر الوزير بومبيو أنه دعا نظيره الكوري الشمالي للالتقاء به في نيويورك الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يحضرا اجتماعا لزعماء العالم في مقر الأمم المتحدة.

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة دعت أيضا ممثلين عن كوريا الشمالية للاجتماع مع الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية في فيينا في "أقرب فرصة".

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت الثلاثاء أن الوزير مايك بومبيو سيستضيف اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية في 27 من هذا الشهر لإطلاع مجلس الأمن على جهود واشنطن لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل نهائي.