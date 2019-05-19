بومبيو وبن سلمان يبحثان التهديدات الإيرانية

ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التهديدات الإيرانية في المنطقة، في اتصال هاتفي.

وكانت وزارة الإعلام السعودية قالت على تويتر في ساعة متأخرة من مساء السبت إن بن سلمان بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمنها واستقرارها خلال اتصال هاتفي مع بومبيو.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز زعماء دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت الأسبوع الماضي منشآت نفطية في السعودية وسفنا تجارية قبالة ساحل دولة الإمارات.