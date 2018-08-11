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بومبيو وفريلاند يبحثان الخلاف السعودي الكندي

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت في اتصال هاتفي مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند عددا من القضايا على رأسها الخلاف القائم بين كندا والسعودية، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان.

وقالت ناورت إن الطرفين ناقشا أيضا الأوضاع في إيران وأوكرانيا.

ويعود سبب الخلاف بين كندا والسعودية إلى مطالبة كندا بالإفراج الفوري عن معتقلي المجتمع المدني في المملكة، الأمر الذي عدته الأخيرة تدخلا في شؤونها وبموجبه جمدت علاقاتها التجارية مع كندا.

كما طردت السعودية السفير الكندي من الرياض، واستدعت سفيرها من أوتاوا.

وكانت واشنطن قد اكتفت عند اندلاع الأزمة بدعوة السعودية وكندا لحل خلافاتهما سلميا.

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