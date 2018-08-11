بومبيو وفريلاند يبحثان الخلاف السعودي الكندي

بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت في اتصال هاتفي مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند عددا من القضايا على رأسها الخلاف القائم بين كندا والسعودية، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان.

وقالت ناورت إن الطرفين ناقشا أيضا الأوضاع في إيران وأوكرانيا.

.@SecPompeo spoke today with Canadian Foreign Minister @cafreeland. They discussed the dispute between Saudi Arabia and Canada over Canada's call for releasing civil rights activists. The Secretary also discussed #Iran and #Ukraine. pic.twitter.com/Save75sZxn — Heather Nauert (@statedeptspox) August 11, 2018

ويعود سبب الخلاف بين كندا والسعودية إلى مطالبة كندا بالإفراج الفوري عن معتقلي المجتمع المدني في المملكة، الأمر الذي عدته الأخيرة تدخلا في شؤونها وبموجبه جمدت علاقاتها التجارية مع كندا.

كما طردت السعودية السفير الكندي من الرياض، واستدعت سفيرها من أوتاوا.

وكانت واشنطن قد اكتفت عند اندلاع الأزمة بدعوة السعودية وكندا لحل خلافاتهما سلميا.