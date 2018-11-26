بومبيو وماتيس سيطلعان مجلس الشيوخ على التطورات بشأن السعودية

أعلن السناتور الجمهوري جون كورنين الاثنين أن وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس سيطلعان مجلس الشيوخ الأربعاء على آخر التطورات المتعلقة بالسعودية.

وقال أحد مساعدي السناتور إن جلسة الاستماع للوزيرين ستجري في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش.

وأعرب العديد من المشرعين الأميركيين من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) عن قلقهم إزاء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا الشهر الماضي، وكذلك الحرب في اليمن.

ويطالب مشرعون في الكونغرس الإدارة الأميركية بتقديم تفسيرات بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الاستخبارات الأميركية لم تتوصل إلى استنتاج حاسم بشأن القضية.

وقال أعضاء في الكونغرس في وقت سابق إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "متورط على الأرجح" في قضية خاشقجي خصوصا بالنظر إلى هيكل الحكومة السعودية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سعوديا كان لهم دور في مقتل خاشقجي وفقا لقانون "ماغنتسكي" الذي يمنح الكونغرس حق مطالبة الإدارة الأميركية بإجراء تحقيق، ثم تحديد خلال 120 يوما ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولا عن القتل خارج نطاق القانون.