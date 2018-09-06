بومبيو وماتيس يجريان محادثات في الهند

أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس الخميس محادثات مع نظيرتيهما الهنديتيين سوشما سواراج ونيرمالا سيثارامان في نيودلهي تناولت الشراكة بين البلدين ومعالجة قضايا شائكة بينها الخلاف التجاري وشراء الهند معدات عسكرية روسية.

ويقول الجانبان إن اللقاء دليل على تحسن العلاقات الأميركية الهندية في السنوات الأخيرة، وصرح بومبيو في بداية القمة "نحن ندعم بروز الهند كقوة عالمية رائدة".

ويسعى البلدان إلى تعميق العلاقات بينهما لمواجهة الصين التي تتزايد قوتها الاقتصادية والعسكرية. وفي إشارة واضحة إلى الصين ومبادرتها "الحزام والطريق" التي تغرق الدول النامية بالقروض لتمويل مشاريع البنى التحتية والتي تعجز هذه الدول أحيانا عن سدادها، قال بومبيو إن الولايات المتحدة والهند ترغبان في تحقيق "الحقوق والحريات الأساسية ومنع الإكراه الاقتصادي الخارجي".

وقالت سواراج إن الهند تولي "أهمية بالغة" لشراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتعتبر أميركا "الشريك المفضل".

وفي 2016 اعتبرت واشنطن الهند "شريكا دفاعيا كبيرا" وهو ما جعل من الأسهل على البلدين إبرام صفقات أسلحة.

ويتوقع أن تتطرق المحادثات كذلك إلى توسيع مدى وتعقيد التدريبات العسكرية المشتركة. وتقترب الهند والولايات المتحدة من التوقيع على اتفاق يضمن توافق وأمان الاتصالات بين جيشي البلدين.

المصدر: أ ف ب