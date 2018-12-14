بومبيو يؤكد أهمية التحالف مع السعودية

أكد وزير الخارجية الأميركي الجمعة مايك بومبيو أهمية التحالف الأميركي السعودي بداعي الأمن القومي.

وقال في مؤتمر صحافي "نحن بالتأكيد نحترم كثيرا ما يقوم به المشرع ونحن على اتصال دائم مع الأعضاء المنتخبين، ونتفهم بالتالي قلقهم".

وأضاف "نفعل ما بوسعنا" لاتخاذ إجراءات "جيدة للولايات المتحدة وتضمن أمن بلادنا وسنستمر في القيام بذلك في ضوء تصويت الأمس".

وكان مجلس الشيوخ قد طالب الخميس بوقف الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وندد بمسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وترى الإدارة الأميركية أن هذا التحالف لازم لمواجهة إيران العدو المشترك في الشرق الأوسط، ولهذا فإن لا مجال لسحب الدعم الأميركي العسكري واللوجستي للسعودية في اليمن حيث تحارب المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران.

وقال بومبيو "إن الرئيس ترامب كان واضحا جدا ليس فقط بشأن أهمية محاسبة من اغتالوا جمال خاشقجي بل أيضا حماية المواطنين الأميركيين" مضيفا أن "هناك خطرا حقيقيا على الولايات المتحدة" ولفت إلى أن الإيرانيين كانوا قتلوا أو متورطين في قتل "مئات آلاف الأشخاص" في الشرق الأوسط بينهم "مئات الجنود الأميركيين".