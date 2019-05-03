بومبيو: ملتزمون بحماية حرية وسلامة الصحافيين

في اليوم العالمي لحرية الصحافة أعاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحماية حرية وسلامة الصحافيين.

وقال بومبيو في بيان الجمعة إن من الضروري وجود إعلام حر ومستقل من أجل ديمقراطية فعالة.

وأضاف أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم، إلا أن الصحافيين حول العالم لا يزالون يتعرضون للاضطهاد ويستهدفون بالعنف وحتى القتل، وغالبا ما يفلت الجناة من العقاب.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية وعلى كل المستويات تعمل ومن دون كلل على دفع حرية الصحافة وتكريم أولئك الذين كرسوا وضحوا بأنفسهم لدعم الديمقراطية من خلال الصحافة.

يذكر أنه في الثالث من أيار من كل عام يعمد الصحافيون إلى تذكير العالم بالمخاطر التي تواجههم أثناء عملهم في مناطق النزاع وتحذر المنظمات الحقوقية من تضييق الحريات الذي تمارسه الأنظمة السياسية.