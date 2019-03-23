بومبيو يؤكد دعم لبنان ويدعو لمواجهة 'جهود حزب الله التخريبية'

غادر وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو بيروت بعد زيارة استغرقت يومين التقى خلالها قائد الجيش الجنرال جوزف عون.

وناقش بومبيو وعون "الشراكة الأمنية اللبنانية الأميركية"، وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تقدم المزيد من الدعم للجيش اللبناني.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأميركية أن الوزير بومبيو عبر عن قلق الولايات المتحدة حيال دور حزب الله والحرس الثوري الإيراني المزعزع للاستقرار داخل لبنان وفي المنطقة.

وتحدث عن التزام الولايات المتحدة بالتعاون الثنائي في مجال مراقبة الحدود ومكافحة التهريب والإرهاب.

كذلك التقى بومبيو ترافقه زوجته سوزان، مطران بيروت للروم الأرثوذوكس إلياس عودة. وقد أعرب بومبيو عن سروره "للقاء صديق عزيز".

وزار بومبيو وزوجته منطقة جبيل، وقاما بجولة في الكنائس التاريخية.

وكان بومبيو استهل يومه بزيارة موقع يجري فيه تشييد مجمع جديد للسفارة الأميركية، ثم توجه بالسيارة إلى قرية بحديدات شمال غرب بيروت حيث زار كنيسة القديس تيودوروس (مار تيودور) من القرن الثالث عشر.

بعدها قام بومبيو بزيارة قلعة بعلبك، وهي موقع تراث عالمي، قبل أن يتناول الغداء في مطعم مطل على البحر ثم غادر البلاد قبيل المغرب.