بومبيو يبحث مع العبادي وعلاوي تطورات تشكيل الحكومة

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت على دعم الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها العراق لتشكيل حكومة "تستجيب لتطلعات الشعب العراقي"، وذلك في اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب الرئيس إياد علاوي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في بيان أن بومبيو أكد للعبادي على "أهمية الحفاظ على سيادة العراق خلال هذا الوقت الحرج".

وفي اتصال مع علاوي ناقش وزير الخارجية الأميركي التطورات السياسية في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد.

وشدد بومبيو في حديثه مع علاوي على أن تشكيل حكومة جديدة هي "عملية سيادية عراقية يجب أن تمضي وفقا للجدول الزمني الدستوري وأن تعكس إرادة الناخبين العراقيين".

ومن المرتقب أن ينعقد البرلمان العراقي الجديد الاثنين بعد انتخابات تشريعية جرت في أيار/مايو.

وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

وتنتظر الساحة السياسية العراقية حسم التفاهمات بين القوى لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه.