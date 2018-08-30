بومبيو يبحث مع بارزاني تشكيل الحكومة الجديدة

أجرى وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو الأربعاء اتصالا هاتفيا بالرئيس السابق لإقليم كردستان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارازاني لمناقشة التطورات السياسية في العراق والمنطقة عموما حسبما جاء في بيان صادر عن الخارجية الأميركية.

وبحسب البيان فقد شدد بومبيو على أن تشكيل حكومة عراقية جديدة هي عملية عراقية ويجب أن تسير وفق الجدول الزمني الذي يحدده الدستور العراقي وأن تعكس إرادة الناخبين العراقيين.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة تأمل في رؤية حكومة قوية في العراق تضم جميع الطوائف وتخدم كل مكونات الشعب العراقي.