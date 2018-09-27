بومبيو يترأس اجتماعا دوليا حول كوريا الشمالية

يترأس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس اجتماعا دوليا حول كوريا الشمالية على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.

وستطلب واشنطن من دول العالم بالتزام العقوبات الدولية ما دامت بيونغ يانغ لم تتخل عن سلاحها النووي.

وكان بومبيو التقى الأربعاء في نيويورك نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو معلنا أنه سيتوجه إلى بيونغ يانغ في تشرين الأول/أكتوبر في زيارة هي الرابعة منذ الربيع الفائت.

وأوضح أن الهدف هو "إحراز تقدم جديد" في اتجاه نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والتحضير لقمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب وكيم جونغ أون، على أن تتم في مستقبل قريب.

وأكد الرئيس ترامب أنه "يتطلع بفارغ الصبر" للقاء كيم مبديا تفاؤله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما بلغ العام الفائت ذروة خطابه المتشدد مهددا بـ"تدمير" كوريا الشمالية "تماما".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت أوضحت الأسبوع الماضي أن "هذا الاجتماع سيعطي الوزير فرصة لإطلاع مجلس الأمن على جهودنا بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل نهائي ومتحقق منه بالكامل، وكذلك التأكيد على ضرورة أن تقوم جميع الدول الأعضاء بتطبيق العقوبات القائمة" على بيونغ يانغ.