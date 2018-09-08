كيم يبعث رسالة 'إيجابية' للرئيس ترامب

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون موجهة للرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤول الأميركي قوله إن من غير الواضح بعد إذا ما كان ترامب قد تسلم الرسالة من الوزير بومبيو الذي عاد من الهند يوم الجمعة.

وتأتي هذه التطورات غداة تصريحات لترامب قال فيها إنه يتوقع الحصول على رسالة "إيجابية" من زعيم كوريا الشمالية بشأن رغبته في نزع السلاح النووي من بلاده.

وكان كيم قد أكد لمسؤولين كوريين جنوبين "ثقته الثابتة" في الرئيس ترامب وأنه يريد نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية قبيل انتهاء ولاية ترامب.

المبعوث الخاص لكوريا الجنوبية تشونغ أون يونغ الذي التقى كيم يوم الأربعاء، أعرب عن تفاؤله "باستمرار هذه الثقة رغم الصعوبات التي ظهرت خلال عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

ونقل تشونغ عن كيم استعداده "لاتخاذ إجراءات فعالة تجاه نزع السلاح النووي إذا ما تم تلبية خطواته المسبقة بتدابير مطابقة (من الولايات المتحدة)".