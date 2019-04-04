بومبيو يتهم إيران بـ'أنشطة اغتيالات' في أوروبا

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران بتنفيذ "أنشطة اغتيالات" في أوروبا.

وقال بومبيو الخميس إن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف ضد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. وأوضح "نريد لإيران أن تتصرف كدولة طبيعية".

وجاءت تصريحات بومبيو في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن بمناسبة الذكرى السبعين لإنشاء الحلف.

وأضاف بومبيو أن المناقشات مع تركيا تتواصل حول خطط أنقرة شراء نظام دفاع صاروخي من روسيا، مشيرا إلى ثقته في أن واشنطن وأنقرة ستتوصلان لمسار إيجابي.

وأوضح أن موقف الولايات المتحدة الرافض للصفقة المحتملة لتركيا مع روسيا لم يتغير.

وقال "هناك فرص رائعة للعمل المشترك بين الولايات المتحدة وتركيا.. حظيت بمحادثة طويلة جيدة مع وزير الخارجية التركي أمس وأنا واثق للغاية من أننا سنجد مسارا للأمام".

ومن جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن العلاقة بين أنقرة وموسكو ليست بديلا عن الناتو وإن صفقة الصواريخ الروسية "أمر ناجز" ولا يمكن التراجع عنه.