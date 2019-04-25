بومبيو يتوقع دبلوماسية 'صعبة' مع كوريا الشمالية

توقع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن تكون المحادثات المقبلة مع كوريا الشمالية "صعبة"، لكنه لا يزال يأمل بالتوصل إلى اتفاق تاريخي لنزع سلاحها النووي.

وقطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط/فبراير الماضي قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي وعاد إلى بلاده، فيما ألقت بيونغ يانغ المسؤولية لاحقا على بومبيو بسبب تشدده.

وفي مقابلة مع قناة "سي بي أس" قال بومبيو إن هناك "فارقا ضئيلا" بين قمة هانوي والتقارير المعلنة عنها.

وأضاف أن المفاوضات "ستكون صعبة ومليئة بالتحدي، وآمل أن تسنح أمامنا فرص أكثر من أجل محادثات جدية حول كيفية المضي قدما بهذه العملية".

وطالبت كوريا الشمالية خلال المفاوضات بتخفيف العقوبات المفروضة عليها، وأبدى ترامب تعاطفه وقال إنه مولع بالزعيم كيم.

لكن بومبيو أصر على مواصلة الضغط حتى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، معتبرا أن الجهود الدبلوماسية السابقة ارتكبت خطأ جسيما مع كوريا الشمالية بإعطائها "رزما من المال مقابل القليل".

وأضاف "نحن مصممون على عدم ارتكاب هذا الخطأ، وأعتقد أن الكوريين الشماليين يرون هذا الآن بشكل واضح".

وأشار بومبو، الذي زار بيونغ يانغ أربع مرات العام الماضي، إلى انه يعتقد "بشكل مطلق" أن كيم مستعد للقيام بخطوة كبيرة والتخلي عن أسلحته النووية مقابل عزلة أقل.

وجاءت تصريحات بومبيو في الوقت الذي توجه فيه كيم إلى أقصى الشرق الروسي لعقد قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين.