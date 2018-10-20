بومبيو يتوقع قمة بين ترامب وكيم قريبا

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أمله في استقبال نظيره الكوري الشمالي خلال 10 أيام في واشنطن لمتابعة التحضير لقمة جديدة تجمع دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

وفي رد على سؤال خلال لقاء أجرته معه إذاعة صوت أميركا حول احتمال عقد قمة بين ترامب وكيم "في المستقبل القريب"، أجاب بومبيو بـ"نعم".

وأضاف الوزير الأميركي "لا يمكنني أن أقول متى، لأن التاريخ لم يحدد بعد" مشيرا غلى العمل "على ايجاد تواريخ وأمكنة ملائمة للرئيسين".

وتابع بومبيو قوله:"يعتريني أمل كبير بإمكانية عقد اجتماعات بين مسؤولين رفيعين" في واشنطن "بيني وبين نظيري خلال أسبوع ونصف تقريبا من أجل متابعة الحوار كي يتمكن الرئيسان خلال القمة من تحقيق خطوة كبيرة نحو نزع السلاح النووي".

وعقدت أول قمة تاريخية جمعت بين ترامب وكيم في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

وتعهد الزعيم الكوري الشمالي حينها بـ"نزع السلاح النووي بشكل كامل في شبه الجزيرة الكورية".

وكلف بومبيو من الجانب الأميركي، بالتفاوض لمتابعة تطبيق هذا التعهد المبهم وقام بزيارتين هذا الصيف لكوريا الشمالية.

وأشار وزير الخارجية الأميركي الجمعة إلى أن "الرئيس كيم أخبرنا أنه اتخذ قرارا استراتيجيا بالقول إنه لم يعد بحاجة إلى ترسانته النووية من أجل نجاح بلاده" لافتا إلى "أنه تحد كبير جدا لزعيم كوري شمالي".

وأضاف "أنا سعيد للغاية لأنه اتخذ هذا القرار، لكن تنفيذه معقد وسيستغرق بعض الوقت".