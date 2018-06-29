بومبيو: يجب محاسبة خامنئي

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن آية الله علي خامنئي يجب أن يحاسب لزعزعته استقرار الخليج وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.

وأكدفي تغريدة على تويتر أن دعم النظام الإيراني للحوثيين في اليمن لا يمكّنهم فقط من شن هجمات على السعودية والإمارات العربية المتحدة فقط، لكنه يخاطر بزيادة الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلا.

​وكانت واشنطن قد أكدت عزمها المضي قدما في محاسبة إيران على انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي ودعم الإرهاب، داعية باقي أعضاء المجلس إلى فرض عقوبات عليها.

وأكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي في بيان الخميس أن تقارير المنظمة الدولية تثبت استمرار إيران في انتهاك قرارات مجلس الأمن من خلال نقل الأسلحة على امتداد الشرق الأوسط، وانتهاك حظر السفر على مسؤولين فيها، وتقديم الدعم إلى التنظيمات الإرهابية وتقويض استقرار المنطقة.

وأضافت أن طهران تدعم الحوثيين وحزب الله وحركة حماس ونظام الأسد بدلا من تلبية احتياجات شعبها.