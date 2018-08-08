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بومبيو يجتمع مع نظيره المصري في واشنطن

وزير الخارجية الأميركي ونظيره المصري في واشنطن

أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره المصري سامح شكري محادثات بواشنطن الأربعاء تناولت عددا من المواضيع من بينها الأمن والسلام والمساعدات العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن الزعيمين "ناقشا الشراكة القوية بين مصر والولايات المتحدة، والمساعدات العسكرية الأميركية لمصر، والتعاون الوثيق حول القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية، بما في ذلك سورية وليبيا، والجهود المبذولة لدفع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأكد الوزيران الدور الحيوي للمجتمع المدني في مصر وأهمية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وقالت ناورت إن بومبيو وشكري "يتطلعان إلى عقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في واشنطن في وقت لاحق من هذا العام".

وبلقاء الأربعاء يختتم شكري زيارة إلى الولايات المتحدة استمرت يومين.

وكان قد التقى الثلاثاء مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.

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