قالت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن الوزير مايك بومبيو سيزور كوريا الشمالية الشهر المقبل.

وأعلن الوزير بومبيو أنه أجرى "لقاء إيجابيا جدا" مع نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

وكتب على تويتر أنه بحث مع نظيره الكوري الشمالي "القمة المقبلة" بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، و"المراحل المقبلة في اتجاه نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".

وأضاف أنه لا يزال "هناك كثير من العمل، لكننا نواصل إحراز تقدم".

Very positive meeting with #DPRK Foreign Minister Ri Yong Ho @UNGA to discuss upcoming summit & next steps toward denuclearization of #NorthKorea. Much work remains, but we will continue to move forward. @StateDept pic.twitter.com/O376apkrBd — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 26, 2018

وكان الرئيس ترامب قد أشاد بموقف كيم في المحادثات الجارية، وأكد عقد قمة ثانية "في المستقبل غير البعيد" بعد أول اجتماع بينهما في سنغافورة في حزيران/يونيو.