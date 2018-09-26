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بومبيو سيزور كوريا الشمالية الشهر المقبل

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

قالت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن الوزير مايك بومبيو سيزور كوريا الشمالية الشهر المقبل.

وأعلن الوزير بومبيو أنه أجرى "لقاء إيجابيا جدا" مع نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

وكتب على تويتر أنه بحث مع نظيره الكوري الشمالي "القمة المقبلة" بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، و"المراحل المقبلة في اتجاه نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".

وأضاف أنه لا يزال "هناك كثير من العمل، لكننا نواصل إحراز تقدم".

وكان الرئيس ترامب قد أشاد بموقف كيم في المحادثات الجارية، وأكد عقد قمة ثانية "في المستقبل غير البعيد" بعد أول اجتماع بينهما في سنغافورة في حزيران/يونيو.

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