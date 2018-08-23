بومبيو يدعو موسكو للإفراج عن مخرج أوكراني

حض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس نظيره الروسي سيرغي لافروف على "الإفراج الفوري" عن المخرج الأوكراني المسجون في موسكو أوليغ سنتسوف الذي ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 102 يوما.



وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن "الوزير أشار إلى مخاوف حول صحة سنتسوف وحض روسيا على الإفراج الفوري عنه وكل المعتقلين السياسيين الأوكرانيين".

واحتجزت السلطات الروسية سنتسوف، الذي يعارض بشدة ضم روسيا شبه جزيرة القرم، في المنطقة التي سيطرت عليها عام 2014.

وصدر في حقه لاحقا حكم بالسجن لمدة عشرين عاما بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقد دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا الشهر الفائت إلى توفير الرعاية الصحية لسنتسوف في منشأة طبية.