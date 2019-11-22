لمحاسبة المتورطين.. بومبيو يدعو الإيرانيين لإرسال صور القمع

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، إن واشنطن ستكشف الانتهاكات التي ارتكبها النظام الإيراني بحق المحتجين وستعاقبه عليها.

وغرد بومبيو على تويتر، بالإنكليزية والفارسية، طالبا من المحتجين الإيرانيين إرسال أشرطة الفيديو والصور والمعلومات التي توثق حملة النظام ضد المحتجين".

وواجهت السلطات الإيرانية التظاهرات بعنف شديد وقطعت الإنترنت لمنع التواصل ونشر فيديوهات وصور توثق تدخل قوات مكافحة الشغب في حق المحتجين.

وأكدت السلطات الإيرانية حتى الآن مقتل خمسة أشخاص، لكن الأمم المتحدة أبدت خشيتها من مقتل "العشرات" خلال المواجهات.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتهم من ناحيته في وقت سابق الخميس، الحكومة الإيرانية بقطع الإنترنت للتستر على ما يجري من "موت ومأساة".

وكتب ترامب على تويتر "لقد أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام أغلق شبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من التحدث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد".

وأضاف "إنهم لا يريدون أي قدر من الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني".

واتّهمت منظّمة العفو الدولية السلطات باللجوء المفرط إلى "القوّة المميتة لسحق تظاهرات سلمية في معظمها" وقدرت "مقتل 106 متظاهرين على الأقل".

واندلعت التظاهرات، التي تمت خلالها مهاجمة محطات وقود ومفوضيات شرطة ومساجد وأبنية عامة، مساء الجمعة بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين الذي تستفيد منه الأسر الفقيرة، وترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين في محطات الوقود.