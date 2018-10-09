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اختفاء خاشقجي.. بومبيو يدعو السعودية لفتح تحقيق 'شامل'

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السعودية إلى إجراء تحقيق "شامل" حول اختفاء الصحافي والناقد السعودي جمال خاشقجي.

وجدد في بيان للخارجية الأميركية نشر مساء الاثنين قلق واشنطن على سلامة خاشقجي.

وقال: "ندعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى دعم إجراء تحقيق شامل في اختفاء السيد خاشقجي وأن تتحلى بالشفافية حول نتائج هذا التحقيق".

وأوضح بومبيو أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية تواصلوا مع السعودية من خلال القنوات الدبلوماسية حول هذه المسألة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعرب عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وقال في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض "أتمنى أن تحل هذه المسألة، في الوقت الحالي، لا أحد يعرف شيئا عن ذلك".

فيما قال السناتور الأميركي ليندسي غراهام إنه في حال تأكدت المعلومات التي تفيد باغتيال خاشقجي، فإن العواقب ستكون "مدمرة" على العلاقات بين واشنطن والرياض.

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