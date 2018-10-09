اختفاء خاشقجي.. بومبيو يدعو السعودية لفتح تحقيق 'شامل'

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السعودية إلى إجراء تحقيق "شامل" حول اختفاء الصحافي والناقد السعودي جمال خاشقجي.

وجدد في بيان للخارجية الأميركية نشر مساء الاثنين قلق واشنطن على سلامة خاشقجي.

وقال: "ندعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى دعم إجراء تحقيق شامل في اختفاء السيد خاشقجي وأن تتحلى بالشفافية حول نتائج هذا التحقيق".

وأوضح بومبيو أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية تواصلوا مع السعودية من خلال القنوات الدبلوماسية حول هذه المسألة.

.@StateDept senior officials have spoken with the Kingdom of Saudi Arabia through diplomatic channels about this matter. We call on the government of Saudi Arabia to support a thorough investigation of Mr. Khashoggi's disappearance and to be transparent about the results of it. pic.twitter.com/bqDZmi0cgZ — Heather Nauert (@statedeptspox) October 9, 2018

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعرب عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وقال في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض "أتمنى أن تحل هذه المسألة، في الوقت الحالي، لا أحد يعرف شيئا عن ذلك".

فيما قال السناتور الأميركي ليندسي غراهام إنه في حال تأكدت المعلومات التي تفيد باغتيال خاشقجي، فإن العواقب ستكون "مدمرة" على العلاقات بين واشنطن والرياض.