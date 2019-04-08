بومبيو يدعو قوات حفتر إلى وقف عملياتها فورا

دعا وزير الخارجية مايك بومبيو قوات خليفة حفتر إلى وقف عملياتها العسكرية ضد العاصمة الليبية فورا والعودة إلى مواقعها السابقة.

وأعرب الوزير بومبيو في بيان عن قلق الولايات المتحدة العميق حيال القتال الدائر قرب طرابلس، وقال "لقد أوضحنا بشكل جلي أننا نعارض الهجوم العسكري الذي يقوم به حفتر".

وأكد بومبيو أن كل الأطراف المعنية مسؤولة عن خفض التصعيد فورا، كما شدد بيان مجلس الأمن ووزراء خارجية الدول السبع.

وأوضح أن الحملة العسكرية الأحادية ضد طرابلس تهدد المدنيين وتقوض آفاق مستقبل أفضل لكل الليبيين.

وأضاف بومبيو "ألا حل عسكريا للنزاع في ليبيا ولذلك تواصل الولايات المتحدة مع الشركاء الدوليين الضغط على القادة الليبيين للعودة إلى المفاوضات السياسية التي يتوسط فيها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة".

وختم وزير الخارجية بيانه بالتأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتوحيد البلاد وتوفير خطة للأمن والازدهار والاستقرار لكل الليبيين.