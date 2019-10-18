بومبيو يدعو لحظر بيع الأسلحة إلى إيران

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأمم المتحدة لإعادة فرض حظر بيع الأسلحة على إيران.

وحذر الوزير الأميركي على هامش لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن الصين وروسيا يمكنهما بيع إيران أسلحة متطورة ومعقدة خلال عام، استنادا إلى الاتفاق النووي الذي أبرم معها.

وأضاف ان هذا الاتفاق سيجعل طهران في حل من أمرها لبيع أي سلاح لكل من تشاء في المنطقة وأن هذا الأمر قد يفتح سباق تسلح في الشرق الأوسط.

وأشار بومبيو إلى أن نشاطات إيران المقلقة في الإقليم ستكون أكثر خطورة بعد إفساح المجال لها ببيع طائرات صغيرة بدون طيار أو صواريخ متطورة أو مدرعات. وأكد على ضرورة أن يجدد مجلس الأمن الحظر المفروض على إيران.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية أعربت عن خشيتها من إقدام الولايات المتحدة على الانسحاب من مناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط مثل قاعدة التنف في جنوب سوريا، الأمر الذي قد يفسح المجال لإيران لزيادة نفوذها.