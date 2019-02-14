بومبيو: لا سلام من دون مواجهة إيران

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس إلى "عهد جديد من التعاون" في مواجهة التحديات بالشرق الأوسط وقال إنه ليس بوسع أي دولة أن تبقى على الهامش.

وقال بومبيو أمام وزراء خارجية ومسؤولين آخرين من أكثر من 60 دولة في العاصمة البولندية وارسو إن "الولايات المتحدة تسعى لعهد جديد من التعاون بين كل بلداننا بشأن كيفية مواجهة هذه القضايا".

وأحجم بومبيو، خلال كلمته، عن توجيه انتقاد مباشر لإيران وإنما أدرجها في قائمة بالتحديات الإقليمية تشمل سوريا واليمن والسلام الفلسطيني الإسرائيلي.

السلام لا يتحقق من دون مواجهة إيران

وكان الوزير بومبيو التقى في وارسو صباح الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي شكر بومبيو ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس على تنظيم هذا المؤتمر.

وفي بداية اللقاء وصف نتانياهو اجتماع وارسو بأنه نقطة تحول تاريخية حيث اجتمع في غرفة واحدة ستون وزير خارجية من دول عربية وغيرها ورئيس وزراء إسرائيل ووقفوا معا وتحدثوا بقوة غير معتادة وبوضوح ووحدة ضد التهديد المشترك الذي تشكله إيران.

ووصف نتنياهو ذلك بالتغيير وأشار إلى أن إمكانيات التعاون تتخطى الأمن لتشمل كل مجالات الحياة وقال "إذا حصل ذلك هنا في وارسو فيجب أن يتواصل بأشكال وأساليب أخرى وبنفس الهدف".

بومبيو قال من جهته إن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما من دون مواجهة إيران.