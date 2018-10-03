بومبيو: إيران مصدر التهديدات ضدنا في العراق

حمل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إيران مسؤولية التهديدات التي تواجهها البعثات الأميركية في العراق.

وقال بومبيو للصحافيين في وزارة الخارجية إن "إيران هي مصدر التهديد الحالي للأميركيين في العراق، مخابراتنا قوية في هذا الصدد، بوسعنا رؤية يد آية الله وتابعيه تدعم هذه الهجمات على الولايات المتحدة".

وقالت الولايات المتحدة الجمعة إنها ستغلق قنصليتها في مدينة البصرة وستنقل الموظفين الدبلوماسيين المعينين هناك، في أعقاب تهديدات متزايدة من ميليشيات مدعومة من إيران.

كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا إلى رعاياها بعدم السفر إلى العراق، بسبب "وجود مخاطر كبيرة باندلاع أعمال عنف وعمليات خطف".