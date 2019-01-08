جولة شرق أوسطية.. بومبيو يزور الأردن

يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إلى العاصمة الأردنية عمان في مستهل جولة عربية ستقوده إلى ثماني دول عربية لإجراء محادثات تركز بشكل خاص على ملفات اليمن وسوريا وإيران.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الأميركي "سيعقدان مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة في عمان".

ومن المفترض أن يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بومبيو عصر الثلاثاء بحسب برنامج الزيارة.

وغادر بومبيو برفقة زوجته سوزان الاثنين قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن متّجها إلى الشرق الأوسط لبدء جولته الشرق الأوسط التي تستغرق ثمانية أيام يزور خلالها كلا من عمّان والقاهرة والمنامة وأبوظبي والدوحة والرياض ومسقط وأخيرا الكويت.

وخلال المحطة الثانية لجولة بومبيو في القاهرة، سيلقي خطابا حول التزام الولايات المتحدة "بالسلام والازدهار والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط" كما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة.

وعلى جدول أعمال محادثات الوزير الأميركي في أبوظبي والرياض ومسقط والكويت أيضا الحرب في اليمن حيث دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في مدينة الحديدة بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية إثر محادثات سلام جرت في السويد.