بومبيو يزور الحدود الفنزويلية

اختتم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد زيارته للبيرو وتوجه إلى مدينة كوكوتا الكولومبية الواقعة عند الحدود مع فنزويلا، والتي يعبر من خلالها آلاف الفنزويليين هربا من الأزمة التي تشهدها بلادهم.

وبعد حضوره قداس الأحد في العاصمة البيروفية ليما، انطلق وزير الخارجية الأميركي بعيد الظهر إلى آخر محطة ضمن جولته في أميركا اللاتينية والتي استهلها الجمعة في تشيلي.

والدول الأربع التي شملتها جولة بومبيو (البيرو، وكولومبيا، وتشيلي وباراغواي) تحكمها أحزاب يمينية أو وسطية يمينية مؤيدة للسياسة المتشددة التي تنتهجها الإدارة الأميركية تجاه الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو.

وإثر لقائه الرئيس البيروفي مارتن فيسكارا ونظيره نيستور بوبوليسيو السبت قال بومبيو إن "البيرو لمست لمس اليد التأثيرات الكارثية لنيكولاس مادورو والألم الذي تسبب به للشعب الفنزويلي".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن البيرو أظهرت "ريادة كبيرة في التعامل مع هذا التحدي".

ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي، أي نحو 10 بالمئة من الفنزويليين، خارج بلادهم. وتتوقّع الأمم المتحدة أن يرتفع عددهم إلى 5.3 ملايين بنهاية العام 2019.