بومبيو يزور قطر 

سيحاول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يقوم بجولة في الخليج، دفع قطر والسعودية إلى مصالحة خلال زيارة تأتي في وقت حساس بعد مرور ثلاثة أشهر على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكان بومبيو أكد الخميس في خطاب في القاهرة حاول خلاله عرض استراتيجية متماسكة للرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط "حان الوقت لإنهاء الخصومات القديمة".

وهذه الدعوة إلى الوحدة ستلقى صدى في الدوحة التي يتوجه إليها الوزير الأميركي الأحد من أبوظبي.

وتحاول الولايات المتحدة منذ عام ونصف العام من دون جدوى، إقناع السعودية وقطر بتجاوز الأزمة بينهما، بهدف التركيز على الهدف الأهم لواشنطن في المنطقة وهو التصدي للنفوذ الإيراني.

وسيزور بومبيو خلال جولته دول مجلس التعاون الخليجي الست الذي تعصف به أزمة داخلية منذ صيف عام 2017.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017.

وتتهم الدول الأربع الدوحة بالسعي إلى تعزيز علاقاتها مع إيران العدوة اللدودة للسعودية، وبدعم جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما تنفيه بشدة قطر التي سعت منذ ذلك الحين إلى تأكيد مشاركتها في مكافحة الإرهاب للولايات المتحدة.

وبالنسبة لواشنطن، فإن انهاء هذه الأزمة أمر حيوي لنجاح خطتها تشكيل تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة إيران، يضم إضافة إلى دول الخليج مصر والأردن.

وأكد بومبيو في خطابه الخميس أن الإدارة الأميركية "تعمل على إقامة تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة أهم الأخطار في المنطقة".