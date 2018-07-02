بومبيو يزور كوريا الشمالية الخميس

أعلن البيت الأبيض الاثنين أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه هذا الخميس إلى بيونغ يانغ ويلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وفريقه.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز خلال مؤتمر صحافي إن الزيارة تهدف لـ"متابعة العمل الهام من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وأفادت الخارجية الأميركية بأن زيارة بومبيو لكوريا الشمالية تأتي في إطار جولة خارجية للوزير تمتد من الخامس إلى الـ12 من الشهر الجاري وتشمل كلا من بيونغ يانغ وطوكيو وهانوي وأبو ظبي وبروكسل.

وتسمتر الزيارة في كوريا الشمالية ما بين الخامس والسابع من تموز/ يوليو، وقالت الوزارة إن الهدف منها مواصلة المشاورات وتنفيذ التقدم الذي حققه الرئيس دونالد ترامب وكيم خلال قمة سنغافورة.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن توصله إلى اتفاق مشترك مع زعيم كوريا الشمالية خلال قمة سنغافورة التاريخية التي عقدت في 12 حزيران/يونيو الماضي.

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ويشمل الاتفاق وثيقة موقعة بين الجانبين تنص على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

