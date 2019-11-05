بومبيو يشدد على الوحدة الخليجية للوقوف بوجه نشاط إيران المزعزع للاستقرار

اجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، مع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية في واشنطن، لبحث أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي في الوقوف بوجه نشاط إيران المزعزع للاستقرار.

وشدد بومبيو في الاجتماع المغلق على أن سلوك إيران هذا يتسبب بإثارة الفتنة في المنطقة.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان لها أن بومبيو بحث عدة مواضيع مع العطية من بينها العراق ولبنان، وشكر قطر على شراكتها وتعاونها في عدة قضايا.

وفي الخامس من يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بعد أن اتهمت الدوحة بدعم جماعات متطرفة، وهو ما نفته الإمارة الغنية بالغاز.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.