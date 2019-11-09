بومبيو: تعامل طهران مع مفتشة الوكالة الذرية ترهيب شائن

وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، تعامل إيران مع مفتشة بالوكالة الذرية بأنه تهريب مشين.

ودعا بومبيو طهران إلى حل جميع القضايا المفتوحة مع الوكالة بشكل فوري، ومنح مفتشي الوكالة الامتيازات والحصانات التي يحق لهم الحصول عليها.

وتأسف الوزير، في بيان، "لعدم إبداء طهران التعاون اللازم والكافي مع الوكالة"، معبرا عن دعم واشنطن التام لأنشطة المفتشين.

وقال البيان إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق إزاء القضايا التي أثارتها الوكالة في اجتماع خاص لمجلس محافظيها".

وأعلنت الوكالة أنها اكتشفت أدلة على وجود مواد نووية محتملة غير معلنة لدى إيران.

وأوضح البيان أن "طهران لم تقدم تفسيرا معقولا للمواد المكتشفة ويجب أن تشرح من أين جاءت هذه المواد النووية وأين هي الآن".

ودانت الخارجية احتجاز طهران، هذا الأسبوع، مفتشة بالوكالة، واصفة الأمر بأنه "عمل شائن وغير مبرر من أعمال التخويف".

وكانت إيران سحبت اعتماد مفتشة تابعة للوكالة خلال عملية "مراقبة" عند مدخل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

واستأنفت إيران الخميس نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، في إطار قرارها القيام بخطوة رابعة للتراجع عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.