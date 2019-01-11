بومبيو يصل محطته الأولى في الخليج

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إلى البحرين، محطته الأولى في الخليج في إطار جولة يقوم بها في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الشراكة مع دول الخليج ضرورية من أجل حماية إمدادات الطاقة العالمية ومحاربة "الإرهاب الإسلامي الراديكالي" بالإضافة إلى "مواجهة العدوان الإيراني".

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في غداء عمل العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سلمان ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وكان بومبيو قد استهل جولته في الشرق الأوسط بزيارة الأردن ثم العراق ومصر.

وسيتوجه الوزير الأميركي بعد البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي، إلى الإمارات ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت.

وأكد المتحدث أن "مجلس تعاون خليجي متحد هو حجر الأساس للسلام الإقليمي والازدهار والأمن والاستقرار، وهو ضروري لمواجهة أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي وهو النظام الإيراني".

ويمر مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 بأزمة داخلية منذ صيف عام 2017.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 بعدما اتهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة وبالتدخل في شؤونها.

ونفت الدوحة مرارا هذه الاتهامات.

وتقوم الولايات المتحدة والكويت بجهود وساطة لحل الأزمة لكنها لم تنجح في ذلك حتى الآن.