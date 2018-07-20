بومبيو يطالب بـ'تطبيق كامل' للعقوبات ضد بيونغ يانغ

طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة الأمم المتحدة بـ "تطبيق كامل للعقوبات" على كوريا الشمالية حتى الوصول إلى نزع أسلحتها النووية.

وقال بومبيو عقب لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "تطبيقا صارما للعقوبات أمر أساسي".

وأضاف بومبيو أنه يجب "وقف عمليات النقل غير القانونية" للنفط التي تسمح لبيونغ يانغ، حسب قوله، بتجاوز الحصص التي تفرضها الأمم المتحدة.

وكانت الصين وروسيا أجلتا الجمعة لستة أشهر النظر في طلب واشنطن من مجلس الأمن الدولي قطع كل إمدادات مشتقات النفط المكررة عن كوريا الشمالية.

وقالت روسيا والصين للمجلس إنهما تحتاجان إلى مزيد من الوقت لدراسة الطلب الأميركي ومراجعة اتهامات واشنطن لبيونغ يانغ بانتهاك العقوبات.