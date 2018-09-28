بومبيو يعقد اجتماعا مع عدد من الوزراء العرب

يعقد وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو الجمعة اجتماعا مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

ويناقش المجتمعون التهديدات الإيرانية للمنطقة والأوضاع في اليمن وسورية والعراق إضافة إلى الخلاف الخليجي. وسيبحث المجتمعون تشكيل تحالف إقليمي دولي يضم الدول الخليجية الستة ومصر والأردن والولايات المتحدة واحتمال انضمام دول أخرى في المستقبل.

وكنا تيم لاندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي، قد قال في مقابلة حصرية مع قناة "الحرة" إن الولايات المتحدة تبحث إدراج شركاء جدد من آسيا وأوروبا في التحالف المزمع إعلانه مع دول الخليج إضافة لمصر والأردن.

وأكد لاندركينغ إن "إسرائيل لن تكون جزءا من هذا التحالف".

وأضاف أن هناك محادثات لإدراج شركاء آخرين في هذا الحلف على سبيل المثال من الشرق الأوسط أو من أوروبا وحتى من آسيا، ولكن بالنهاية هذا ليس قرار واشنطن لوحدها وإنما هو قرار يتخذ بشكل جماعي.