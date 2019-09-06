بومبيو: الكشف عن خطة السلام خلال الأسابيع المقبلة

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، أن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني سيتم الكشف عنها "في الأسابيع المقبلة".

وقال أثناء زيارة لولاية كانزاس، "نجري مشاورات مكثفة في المنطقة منذ عامين ونصف العام. أعتقد أنه في الأسابيع المقبلة سنكشف عن رؤيتنا".

وأضاف الوزير "آمل أن يرى العالم هذا كأساس لبناء المستقبل. إنها مشكلة صعبة، سيتعين على هذين الشعبين في النهاية حلها بمفردهما، لكننا نعمل بجد من أجل ذلك".

وتأتي تصريحات بومبيو، غداة استقالة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات وأحد المهندسين الرئيسيين لهذه الخطة مع مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

وكان غرينبلات قد صرح أواخر أغسطس بأن خطة السلام التي لا تزال طي الكتمان منذ عامين ونصف العام، وأرجئ إعلانها مرارا، لن يتم طرحها قبل الانتخابات التشريعية المقررة في إسرائيل في 17 سبتمبر.

وتم إعلان الجانب الاقتصادي منها في يونيو، ويتضمن مبلغ 50 مليار دولار من الاستثمارات الدولية في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى 10 أعوام. لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا الخطة الأميركية على خلفية استمرار القطيعة مع إدارة ترامب التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.