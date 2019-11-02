بومبيو يعلن عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم أميركا خلال عام

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القرار الرئاسي بشأن قبول اللاجئين للسنة المالية 2020، بعد مشاورات مع الكونغرس أجرتها وزارة الخارجية، إلى جانب وزارة الأمن الداخلي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بحسب بيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو.

وأوضح البيان أن الإدارة "ستعمل عن كثب لتنفيذ برنامج الرئيس، الذي ينص على إعادة توطين ما يصل إلى 18،000 لاجئ في الولايات المتحدة خلال هذه السنة المالية".

ولفت البيان إلى أن دعم الولايات المتحدة للاجئين والنازحين يتخطى نظام الهجرة الأميركي ويشمل "الجهود الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم لإيجاد حلول للأزمات، مثل دعمنا للحكومة الشرعية في فنزويلا ضد طغيان مادورو". مؤكدا أن معالجة المشكلات الأساسية التي تدفع اللاجئين بعيدا عن منازلهم "تساعد عددا أكبر من الناس بشكل أسرع من إعادة توطينهم في الولايات المتحدة".

وتابع البيان أن الدعم الأميركي للنازحين يأتي أيضا على شكل مساعدات إنسانية، "وفي السنة المالية 2019 ساهمت الولايات المتحدة بنحو 9.3 مليار دولار لدعم الاستجابة للأزمات على مستوى العالم، وهي أكبر مساهمة من أي بلد في العالم".

وأضاف البيان أن مساعدة النازحين على مقربة من منازلهم "تسهل عودتهم الآمنة والطوعية بشكل أفضل". لأن جهودهم لإعادة بناء مجتمعاتهم "تساعد في إعادة الاستقرار إلى المناطق المتضررة، وهو ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة دائما".

هذا ولا تعتبر إعادة توطين اللاجئين سوى جانب واحد من جهود الهجرة الأميركية القائمة على المساعدات الإنسانية، بحسب البيان، الذي أوضح أن "الولايات المتحدة رحبت منذ العام 1980 بحوالي 3.8 مليون لاجئ وغير لاجئ، وتستضيف مئات الآلاف من الأشخاص ضمن فئات الهجرة الإنسانية الأخرى".

وشدد البيان على أن برنامج إعادة توطين اللاجئين هذا العام يواصل هذا النهج "مع تخصيصات محددة للأشخاص الذين عانوا أو يخشون الاضطهاد على أساس الدين، وللعراقيين الذين وضعتهم مساعدتهم الولايات المتحدة في خطر، وللاجئين الشرعيين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس".