بومبيو يلتقي ولي العهد السعودي لمناقشة الهجمات على منشآت النفط

يلتقي وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الأربعاء، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة جدة لمناقشة الهجمات الأخيرة على منشآت نفط سعودية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بومبيو سيبدأ رحلة الثلاثاء إلى السعودية والإمارات تمتد للخميس (17-19 سبتمبر).

وأضافت الخارجية أن الوزير سيناقش مع الأمير السعودي تنسيق الجهود لمواجهة العدوان الإيراني في المنطقة، فيما سيلتقي ولى عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.

والتقى بومبيو الثلاثاء ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، لمناقشة الهجمات الأخيرة على منشآت النفط السعودية وتطوير العلاقات الأميركية البحرينية وغيرها من القضايا الإقليمية.