بومبيو يلغي زيارة لبرلين بسبب 'مسائل ملحة'

ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة مقررة الثلاثاء لألمانيا قبل ساعات من الموعد المحدد لوصوله إلى برلين، بسبب "مسائل ملحة"، وفق ما أفادت به المتحدثة باسمه.

وقالت المتحدثة مورغان أورتاغوس "علينا للأسف أن نرجئ اللقاءات في برلين بسبب مسائل ملحة"، من دون أن توضح ما إذا كان بومبيو لا يزال يعتزم زيارة لندن الأربعاء.

وأكدت المتحدثة "ننتظر بفارغ الصبر أن نحدد موعدا جديدا لهذه السلسلة من اللقاءات المهمة. وزير الخارجية يتطلع إلى زيارة برلين قريبا".

وكان من المقرر أن يتلقي بومبيو الثلاثاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونظيره الألماني هايكو ماس، بعد زيارة قام بها الاثنين إلى روفيينامي في فنلندا حيث شارك في قمة لدول المنطقة القطبية الشمالية.

ويفترض أن يجري الوزير الأميركي محادثات الأربعاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وأن يمهد الطريق لزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى لندن المقررة بين الثالث والخامس من حزيران/يونيو.

وكان بومبيو سيختتم جولته الدبلوماسية في غرينلاند، حيث تقلق الاستثمارات الصينية المتنامية الولايات المتحدة.

ولا مؤشر حول ما إذا كان وزير الخارجية سيستكمل جولته إلى غرينلاند أم لا.