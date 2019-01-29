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بومبيو يمنح غوايدو حق التصرف في أموال فنزويلية

وزير الخارجية مايك بومبيو

صدق وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على منح السلطة الفنزويلية التي يتولاها الرئيس المؤقت خوان غوايدو حق استلام وإدارة بعض الأموال في حسابات عائدة للحكومة الفنزويلية والمصرف المركزي الفنزويلي والتي يضع المصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومصارف أميركية أخرى يدها عليها.

ويأتي ذلك "من أجل مساعدة الحكومة الفنزويلية الشرعية للاستفادة منها لصالح الشعب الفنزويلي".

وأعلن غوايدو رئيس الجمعية الوطنية نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، واعترفت واشنطن ودول أوروبية وأميركية لاتينية بشرعيته.

وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات كبيرة على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي دي في إس إيه)، في أقوى إجراء مالي تتخذه واشنطن ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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