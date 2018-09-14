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بومبيو يندد بموقف إيران من اضطهاد مسلمي الصين

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة بموقف إيران من الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة.

وقال بومبيو عبر "تويتر" إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "يصور نفسه زعيما للعالم الإسلامي لكن نظامه ظل صامتا كلية حيال احتجاز واضطهاد الصين، أكبر مشتري النفط الإيراني، لمئات آلاف المواطنين المسلمين".

وكانت وزارة الخارجية عبرت الثلاثاء عن قلقها العميق إزاء "حملة القمع التي تزداد سوءا" في الصين على الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ.

وقالت مصادر في الكونغرس في وقت سابق هذا الأسبوع إن المناقشات تزايدت داخل الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة حول عقوبات اقتصادية محتملة ردا على التقارير عن اعتقالات جماعية لأبناء عرقية الإيغور وغيرهم من المسلمين، والتي أثارت انتقادات دولية متزايدة.

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