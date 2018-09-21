بومبيو يجدد تهديد إيران بإجراءات مباشرة

هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراء مباشر ضد إيران في حال شنت هي أو القوات التي تستخدمها بالوكالة أي هجمات ضد المصالح الأميركية.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في تصريحات لشبكة "سي أن أن" الأميركية يوم الجمعة "أبلغنا جمهورية إيران الإسلامية بأن استخدام قوة بالوكالة لمهاجمة مصلحة أميركية لن يمنعنا من الرد على الفاعل الرئيسي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني عسكريا، قال بومبيو "إنهم سيحاسبون".

وقال بومبيو إن إيران ظلت "تواجه العالم كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم منذ فترة طويلة. لديهم ميليشيات مسلحة، حزب الله اللبناني، ميليشيات في العراق، ويقومون بتسليح الحوثيين في اليمن، يطلقون صواريخ على دول الخليج".

وأضاف الوزير أنه إذا كانت إيران "مسؤولة عن تسليح وتدريب هذه الميليشيات، فسوف نذهب إلى المصدر".

ومن المقرر أن يلقي بومبيو خطابا مهما حول إيران، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

كما سيستضيف الرئيس دونالد ترامب اجتماعا لمجلس الأمن حول قضايا عدم الانتشار. وقال في تغريدة الجمعة "إن الاجتماع سيكون حول إيران".

وازدادت التوترات بين واشنطن وطهران بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران.